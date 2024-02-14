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Израильская армия штурмует города на западном берегу реки Иордан

08:43
  • среда
  • 14 февраля 2024

По словам главы Генштаба Израиля, боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще долго

Израильская армия штурмует города Рамалла и Калькилия на западном берегу реки Иордан. С начала военной операции число задержанных там палестинцев уже превысило семь тысяч человек.

По словам главы Генштаба Израиля, боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще долго. И военные займутся эвакуацией людей из Рафаха, прежде чем там начнется наземная операция. Впрочем, присутствие в городе более миллиона беженцев не мешает ЦАХАЛ наносить массированные удары с воздуха - их жертвами уже стали сотни мирных жителей.

Ракетными ударами Израиль обменялся и с ливанской "Хезболлой". А очередной раунд переговоров по освобождению заложников и пленных в Каире снова завершился безрезультатно.

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