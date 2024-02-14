На газопроводе в центре Ирана прогремел взрыв

На месте происшествия работают спасательные и пожарные бригады

Мощный взрыв произошел этой ночью на главной линии газопровода в центре Ирана в городе Боруджен. Причина пока неизвестна.

О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают спасательные и пожарные бригады.

В небо поднимается высокий столб белого дыма. По словам местных властей, огонь не удастся погасить до тех пор, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа. Его подача в другие регионы страны сейчас прекращена.

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