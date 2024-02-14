В Ростовской области - сильные осадки

Уже во второй раз за зиму синоптики прогнозируют аномальные холода на 80 процентах территории нашей страны. На европейской части температура будет на 12-14 градусов ниже климатической нормы. Резкое похолодание - в Сибири.

А на юге России начались подтопления. В Ростовской области их причиной стали сильные осадки. Жители станицы Грушевской оказались заперты в своих домах и отрезаны от большой земли. Вода там продолжает прибывать. Местные власти на севере региона начали эвакуацию людей в нескольких населенных пунктах. В Новошахтинске спасатели откачивают воду из затопленных домов, жителям оказывают адресную помощь.

На Байкале лед трещит по швам, идет образование разломов, не характерное для февраля. По данным МЧС, накануне в южной части озера отмечен сдвиг ледового поля на 5-6 метров. Оглушительный треск при этом напоминал землетрясение. Спасатели предупреждают рыбаков и туристов - передвижение по Байкалу сейчас крайне опасно. Обследование байкальского льда ведут с помощью веб-камер. Переправа на остров Ольхон по зимнику снова закрыта.

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