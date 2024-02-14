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Российская система ПВО сбила девять беспилотников ВСУ

08:12
  • среда
  • 14 февраля 2024

Российская система противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду, 14 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что два украинских беспилотника были сбиты над Белгородской областью, один — над Воронежской областью, еще шесть — над Черным морем.

Информация о пострадавших не поступала, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина задумалась над созданием собственного аналога "Ланцета" под названием "Перун". По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, в России каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза для украинской армии с учетом эффективности российских БПЛА.

При этом в ночь на 8 февраля российские военные ликвидировали завод "Экватор" в Николаеве, где производили беспилотники для ВСУ. По "Экватору" ударили тремя дронами "Герань". Первый попал в цех, где производились БПЛА, второй — в здание общежития завода, где располагались украинские боевики и иностранные специалисты. Третий взрыв оказался наиболее мощным.

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