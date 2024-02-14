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Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

08:30
  • среда
  • 14 февраля 2024

Речь о выходе из него пока не идет

Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет и может рассмотреть вопрос о выходе из данной организации, хотя пока это не обсуждается. Об этом в среду, 14 февраля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
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Как уточнили в ведомстве, решение о приостановке выплаты взносов будет действовать "до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов".

Речь идет о реализации совместных проектов, затрагивающих, в частности, как сохранение экологической системы Заполярья, осуществление полярных исследований, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы, сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ предупреждали, что Запад уже отстает от России в развитии Арктики и рискует никогда ее не догнать. По их словам, Москва опережает Вашингтон в этой сфере на десять или более лет, существует риск того, что арктический регион полностью попадет под сферу влияния России и Китая.

При этом посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов назвал ситуацию в регионе "непростой и напряженной" и подчеркнул, что конфликтный потенциал на территории Арктики имеет тенденцию к нарастанию из-за фрагментации международного сотрудничества, в том числе в связи с ослаблением Арктического совета.

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