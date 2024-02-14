США обещают не решать вопросы Украины без участия самой Украины

Американские власти не вели каких-либо переговоров с Россией без ведома и участия украинских властей относительно заморозки конфликта на Украине. Такое заявление сделала во вторник, 13 февраля, пресс-служба Госдепартамента США.

Внешнеполитическое ведомство прокомментировало сообщение агентства Reuters со ссылкой на трех российских чиновников о том, что Соединенные Штаты отвергли предложение России о прекращении огня на Украине.

По утверждению Госдепа, в Вашингтоне "верны принципу ''ничего об Украине без Украины". Там заверили, что не стали бы поддерживать идею принуждения Украины отдать России территории, сообщает РБК.

Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что Москва открыта для переговоров по Украине и готова решать свои задачи дипломатическим путем. Однако если это не окажется возможным, Москва будет решать свои задачи военными методами, продолжая специальную операцию.

Что касается роли США в украинском кризисе, Служба внешней разведки России сообщила, что Вашингтон и Лондон убеждают другие страны "Большой семерки" (G7) учредить должность спецпосланника по Украине, которому предстоит блокировать не согласованные с США и Великобританией шаги украинского руководства.

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