Одинокие сердца спасены: в России разработали аналог Tinder

В поиске второй половинки будет помогать искусственный интеллект

Российские программисты создали аналог популярного западного приложения для знакомств Tinder. Причем отечественный продукт основан на искусственном интеллекте. Об этом сообщают "Известия".

Идея состоит в том, чтобы подобрать человеку идеальную пару по заданным параметрам. Для этого пользователь голосом отвечает на пять несложных вопросов и задает психологические параметры потенциального партнера. В ИИ вшит психологический тест, который по ответам определяет тип личности.

После того, как пользователя проанализировали, он может ставить лайки и отправлять другим голосовые сообщения. Тем временем искусственный интеллект будет подбирать ему идеальную пару.

Сайт и мобильное приложение уже работают, сообщают его создатели. Сейчас они ищут инвесторов для своего стартапа.

В то же время психологи скептически отнеслись к идее вмешательства ИИ в такую сферу жизни, как человеческие отношения. Они считают, что возможны ошибки и это невольно приведет пользователя к разочарованию.

Ранее Александр Жадан, который стал известен после того, как первым написал свою дипломную работу с помощью ChaptGPT, рассказал, что нашел себе жену с помощью ИИ. Компьютерная программа "отсеивала" неподходящих претенденток и даже общалась с девушками на первых этапах знакомства.

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