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Российский Совбез предупредил о последствиях ошибок руководства США

09:13
  • среда
  • 14 февраля 2024

Это грозит глобальной катастрофой

Ошибки, которые может допустить руководство США в нынешней непростой и нервозной внутриполитической обстановке в стране, могут дорого обойтись всему миру. Такое заявление в среду, 14 февраля, сделал заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
Американцы бьют тревогу из-за оговорок Байдена

Как отметил Попов в интервью "Известиям", "существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями страны".

Представитель Совбеза напомнил, что в отчете американского спецпрокурора президента США Джо Байдена охарактеризовали как "пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали". Однако именно он обладает полномочиями отдать приказ о применении ядерного оружия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что президент США Джо Байден — это "глубоко больной и несчастный человек". Спикер нижней палаты российского парламента посетовал на то, что в США хороших врачей нет, которые могли бы оказать Байдену надлежащую помощь, зато "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Байдена об общении с давно умершими политиками, заявил, что "главный владелец кодов" от американского ядерного арсенала получил "зловещий сигнал из загробного мира". Российский политик указал американцам на то, что это весьма тревожащая и небезопасная ситуация.

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