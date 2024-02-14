МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России

Это связано с объявлением Россией в розыск ряда латвийских министров

Министерство иностранных дел Латвии в среду, 14 февраля, вызвало временного поверенного в делах России Олега Зыкова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Вызов российского дипломата связан с тем, что Министерство внутренних дел России накануне объявило в розыск в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам министра юстиции Латвии Инесе Либиню-Эгнере, главу Минфина прибалтийского государства Арвилса Ашераденса, латвийского министра земледелия Армандс Краузе и экс-главу МВД Латвии Марию Голубеву.

Официальная Рига заявила, что потребует от Зыкова объяснений в связи с тем, что "Россия выдвинула политически мотивированные обвинения" в отношении латвийских политиков, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что российское Министерство внутренних дел объявило в розыск ряд политиков из прибалтийских стран, поскольку они несут ответственность за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью.

Кроме того, руководитель консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов указывал, что нередки эксцессы в форме дискриминации и политизированного отношения к россиянам в прибалтийских государствах, прежде всего в Латвии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"