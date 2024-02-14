В Анапе всю ночь боролись с крупным пожаром. Что известно о ЧП

Загорелся 11-этажный жилой дом

Десять часов продолжалась напряженная борьба с огнем в многоэтажном доме на Объездной улице. Пожарные прибыли быстро. Но пламя распространялось быстрее. Возгорание началось на мансардном этаже, перекинулось на кровлю, и за короткое время огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Его распространение удалось остановить лишь через три часа. К тушению привлекли все городские силы и даже помощь из области: 146 человек и 48 единиц техники. Сотрудники МЧС работали с риском для собственной жизни, когда прямо на голову падали горящие обломки.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Первая задача оперативных служб - спасение тех, кто оказался в огненной ловушке, и эвакуация остальных.

"Благодаря действиям подразделений пожарно-спасательного гарнизона была проведена эвакуация более 400 человек и спасено 13 человек, один из них пострадавший. Ему оказана медицинская помощь", - сообщил Андрей Потахов, заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Среди эвакуированных - 112 детей. Около 60 жителей разместили на ночь в гостиницах. Всем предоставили питание и психологическую помощь. Но не все были готовы сразу покинуть место происшествия. Со слезами на глазах и с замиранием сердца люди следили за спасением тех, кого сначала надо было найти, а потом и поймать среди дыма и огня. Ни один из домашних питомцев не пострадал - это еще одна заслуга пожарных.

Причины пожара сейчас выясняют. От огня пострадали 36 квартир - и не все получится быстро восстановить. Кроме того, к застройщику есть вопросы у прокуратуры. Уже установлено: 11-этажку возвели без проектной и разрешительной документации. А ввели в эксплуатацию по решению суда. Причем основания непонятны. Так что уголовное дело, возбужденное по факту пожара, может оказаться не единственным.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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