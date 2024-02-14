Режим Зеленского все еще надеется на новые транши оружия и денег

Насколько оправданы эти надежды?

На фоне бронированного автомобиля, присев на горку из паллетов, новый главнокомандующий ВСУ дает свое первое интервью. И ни кому-нибудь, а федеральному телеканалу Германии. Видимо, чтобы новичок не сболтнул чего лишнего, как это делал его предшественник, интервью записали заранее - еще до назначения на должность. Впрочем, и это не спасло ситуацию. На ломаном украинском, то и дело употребляя русские слова, Александр Сырский объявляет о том, что бесконечное наступление ВСУ, начавшееся еще якобы летом, завершено, пора обороняться.

"Ситуацию в настоящее время можно оценить как сложную. Противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта, а мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. И цель нашей оборонной операции - это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери", - сказал Сырский.

Приступив к своим обязанностям, главком тут же подтвердил звание "мясника". Военные паблики уже второй день пишут про то, что в подконтрольном ВСУ Селидово он подставил под ракетный удар более полутора тысяч бойцов, которых согнал туда, чтобы укрепить Авдеевку. Официальные данные о погибших новый главком ВСУ успел засекретить.

Впрочем, западные политики вновь и вновь подтверждают: количество жертв на Украине их не волнует. Вот и главный редактор журнала The Economist Минтон Беддоуз озвучивает основной посыл европейских и американских спонсоров киевского режима: "Помощь Украине - самый дешевый из возможных способов для США укрепить свою безопасность. Это так просто, как дважды два. Воюют украинцы, этих же людей убивают. А США и Европа только отправляют оружие. И таким образом мы даем отпор Путину".

Но и за американскую безопасность платить уже хотят не все. В Конгрессе схватка. Майк Ли, который несколько дней держал оборону в Сенате, выступая против помощи Украине и Израилю, вынужден признать поражение. Проект закона о выделении Киеву 61 миллиарда долларов - на пути в нижнюю палату, где большинство нежелающих давать деньги Украине республиканцев.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон накануне заявил, что у конгрессменов сейчас другие приоритеты - миграционный кризис. Но Джо Байден, читающий текст с телесуфлера, запинаясь, продолжает давить и запугивать Владимиром Путиным.

Пока же весь мир наблюдает за другой войной - аграрной. К польским фермерам, которые уже несколько месяцев ведут борьбу с украинской сельхозпродукцией, присоединяются все новые и новые страны. Вот акция протеста в центре Софии - с требованием отставки министра сельского хозяйства Болгарии. Около 500 тракторов блокируют второй по величине порт Европы в Бельгии. Французы вышли на демонстрацию, чтобы добиться справедливого контроля цен на молочную продукцию. На следующей неделе к протестующим собирается присоединиться и Чехия. Европа в прямом смысле гудит.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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