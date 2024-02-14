Непогода испытывает на прочность жителей Ростовской области

В результате сильных осадков реки вышли вышли из берегов

Всю ночь в Грушевской работали десятки насосов. Но почти безрезультатно. Вода в станицу начала прибывать чуть больше суток назад, как только закончился ледяной дождь и началось резкое потепление. За считанные часы температура поднялась от минусовых значений до 12 градусов тепла. После обильных осадков небольшая река Тузлов вышла из берегов. Каждый час уровень воды поднимался на 5-7 сантиметров. Началась эвакуация.

Жители говорят, что таких наводнений не было очень давно. Оказалось, что при благоустройстве забыли провести важные работы - прочистить дренажные канавы. Легковушки уже проехать не могут, а грузовик забирает людей, чтобы довезти до работы. От своих домов им пришлось добираться кому пешком, а кому и на лодке.

Название этой улицы - Заречная. Но сейчас точнее было бы сказать - Речная. Еще 5 сантиметров - и вода пойдет в дом. Хозяин говорит - не уезжает, потому что не может бросить собак.

В эти дни затопило и город Новошахтинск - неожиданно поднялись грунтовые воды. На улице Центральной десятки домов оказались отрезаны от главной дороги - понадобилась помощь спасателей.

В Воронеже после ледяных дождей также оттепель. Пробитые на проезжей части колеи повсеместно заполнились водой. Машины буксуют. На дорогах заторы.

Алесей Платонов, "ТВ Центр"

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