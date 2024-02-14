ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Непогода испытывает на прочность жителей Ростовской области

11:54
  • среда
  • 14 февраля 2024

В результате сильных осадков реки вышли вышли из берегов

Всю ночь в Грушевской работали десятки насосов. Но почти безрезультатно. Вода в станицу начала прибывать чуть больше суток назад, как только закончился ледяной дождь и началось резкое потепление. За считанные часы температура поднялась от минусовых значений до 12 градусов тепла. После обильных осадков небольшая река Тузлов вышла из берегов. Каждый час уровень воды поднимался на 5-7 сантиметров. Началась эвакуация.

Жители говорят, что таких наводнений не было очень давно. Оказалось, что при благоустройстве забыли провести важные работы - прочистить дренажные канавы. Легковушки уже проехать не могут, а грузовик забирает людей, чтобы довезти до работы. От своих домов им пришлось добираться кому пешком, а кому и на лодке.

Название этой улицы - Заречная. Но сейчас точнее было бы сказать - Речная. Еще 5 сантиметров - и вода пойдет в дом. Хозяин говорит - не уезжает, потому что не может бросить собак.

В эти дни затопило и город Новошахтинск - неожиданно поднялись грунтовые воды. На улице Центральной десятки домов оказались отрезаны от главной дороги - понадобилась помощь спасателей.

В Воронеже после ледяных дождей также оттепель. Пробитые на проезжей части колеи повсеместно заполнились водой. Машины буксуют. На дорогах заторы. 

Алесей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Наводнение в Ростовской области
Наводнение в Ростовской области
Наводнение в Ростовской области
Наводнение в Ростовской области
Наводнение в Ростовской области
Наводнение в Ростовской области
Наводнение в Ростовской области
Наводнение в Ростовской области
Наводнение в Ростовской области
Наводнение в Ростовской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.