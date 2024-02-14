ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 2 млн заявок подано для участия в электронном голосовании на выборах президента

11:46
  • среда
  • 14 февраля 2024

Еще 740 тысяч - для голосования по месту нахождения

Для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента страны подано больше двух миллионов заявлений. Еще 740 тысяч - для голосования по месту нахождения. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Также на заседании ЦИК рассказали, что уже в субботу по всей стране начинает работу масштабный проект в интересах избирателей - "ИнформУИК". Члены участковых избирательных комиссий начнут работу по адресному информированию избирателей. 

"Члены участковых избирательных комиссий начнут работу по адресному информированию. Как я говорю - глаза в глаза, квартира в квартиру, двери в двери. Они будут встречаться, общаться, отвечать на все вопросы, которые возникают у наших избирателей", - отметила Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Заседание ЦИК России
Заседание ЦИК России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.