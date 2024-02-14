Более 2 млн заявок подано для участия в электронном голосовании на выборах президента

Еще 740 тысяч - для голосования по месту нахождения

Для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента страны подано больше двух миллионов заявлений. Еще 740 тысяч - для голосования по месту нахождения. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Также на заседании ЦИК рассказали, что уже в субботу по всей стране начинает работу масштабный проект в интересах избирателей - "ИнформУИК". Члены участковых избирательных комиссий начнут работу по адресному информированию избирателей.

"Члены участковых избирательных комиссий начнут работу по адресному информированию. Как я говорю - глаза в глаза, квартира в квартиру, двери в двери. Они будут встречаться, общаться, отвечать на все вопросы, которые возникают у наших избирателей", - отметила Памфилова.

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