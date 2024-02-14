В Москве обсуждают безопасность Рунета

После начала СВО резко увеличилось число хакерских атак на отечественные сайты

Основные киберугрозы, использование мошенниками искусственного интеллекта, монополия западных ИТ-платформ - эти и другие темы обсуждают в среду в Москве в рамках дискуссионной панели "Открытый диалог о безопасности Рунета".

Как отмечают спикеры, после начала СВО резко увеличилось число хакерских атак на отечественные сайты с целью дестабилизировать ситуацию в стране. За это время уровень нашей информационной безопасности вырос, однако актуальным остается человеческий фактор.

"Полностью его устранить, наверное, не удастся. Надо стараться делать сами системы такими, чтобы минимизировать само влияние человеческого фактора", - указал Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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