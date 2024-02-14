Мужчина впал в кому после долгой игры на компьютере

Жена пыталась отговорить мужа от "зависания" в компьютере, но не смогла

Геймер стал жертвой собственной страсти. После продолжительной игры на компьютере у него заболела голова и он впал в кому. ЧП произошло в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает телеграм-канал "Прямой эфир".

Жертву игр нашел на полу его сын. У мужчины была рвота и судороги. Парень вызвал отцу скорую помощь. Прибывшие врачи поняли, что пациент в глубокой коме.

Сейчас мужчина в больнице и его состояние оценивается как тяжелое. Медики пытаются разобраться - что именно произошло. Отмечается, что пострадавший вел относительно здоровый образ жизни. Он не пил, не курил и не употреблял наркотики.

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