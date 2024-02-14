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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

09:42
  • среда
  • 14 февраля 2024

За ложные сведения о российской армии теперь будут изымать ценности и недвидимость

Владимир Путин подписал закон, который разрешает конфисковывать имущество у тех, кто распространяет ложную информацию о российской армии. Речь идет об изъятии денег и ценностей, движимого и недвижимого имущества, а также о лишении по решению суда почетных званий и наград.

При этом авторы закона изначально подчеркивали - речь не о любом имуществе, а только о нажитом "незаконным путем". А именно полученном за распространение недостоверной информации. Или в случае, если использоваться деньги и ценности будут для финансирования незаконной деятельности. 

Под новые нормы подпадают не только распространители ложных сведений, но и те кто призывает к насильственному свержению власти или требует вводить санкции против России. Кроме того, лишиться нечестно нажитого добра можно за реабилитацию нацизма и экстремизма.

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