ВC России взяли под огневой контроль одну из основных дорог снабжения ВСУ

Новый главком украинской армии перевел ее из наступления в оборону

Российские военные получили огневой контроль над дорогой в Донецкой Народной Республике, по которой осуществлялось снабжение украинских войск. Об этом в среду, 13 февраля, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Как подчеркнул Кимаковский, под контролем ВС России оказалась главная артерия под Донецком, обеспечивавшая снабжение вооруженных формирований Украины, сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что сразу на нескольких направлениях российские войска улучшили свое положение в зоне СВО. В частности, на южнодонецком участке фронта отбиты две атаки противника, сорваны четыре попытки ротации. Уничтожено большое количество техники, в том числе американская гаубица М777.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная, а потому украинская армия переходит от попыток наступления к обороне. Примечательно, что интервью Сырского с этим заявлением было записано еще за несколько дней до его назначения на пост главкома.

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