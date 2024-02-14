Путин запретил увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Прежде нельзя было уволить родителей-одиночек до 14-летия ребенка

Президент России Владимир Путин в среду, 13 февраля, подписал поправки в трудовое законодательство, запрещающие увольнять одиноких родителей детей в возрасте до 16 лет.

Прежде закон защищал от увольнения родителей-одиночек, пока их детям не исполнится 14 лет, однако было решено повысить этот возраст.

Авторы законодательной инициативы поясняют, что это поможет формированию условий для исполнения одинокими родителями и иными лицами, воспитывающими ребенка без матери, обязанностей по обеспечению детей основным общим образованием, сообщает АГН "Москва".

В конце декабря 2023 года глава кабмина Михаил Мишустин подписал документ о продлении до конца 2024 ряда мер поддержки граждан на рынке труда. Они затрагивают не только россиян, которые находятся под риском увольнения, но и тех, кто испытывает трудности в поиске работы.

С 1 февраля 2024 года в России проиндексировали пособие по безработице. Максимально возможный размер ежемесячной выплаты для официально зарегистрированных на бирже труда россиян составляет 13 751 рубль.

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