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Канада попросила дополнительное время для ответа по делу нациста Гуньки

10:39
  • среда
  • 14 февраля 2024

Россия запросила его экстрадицию

Канадские власти получили запрос России на выдачу эсэсовца Ярослава Гуньки и попросили предоставить им время на обдумывание. Об этом в среду, 14 февраля, рассказал российский посол в Оттаве Олег Степанов.
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Дипломат уточнил, что Министерство иностранных дел провело встречу по этому вопросу с советником — посланником посольства России, на которой ведомство запросило дополнительное время для подготовки ответа по существу в связи с "делом Гуньки", сообщает РИА Новости.

Однако посол скептически оценил перспективы выдачи Гуньки России по ее запросу.

Но будут ли правоохранительные органы Канады изучать его прошлое, его причастность к массовым убийствам, к геноциду — теперь уже по канадским законам? И поднимут ли они историю его статуса в Канаде? Как он получил гражданство? Записал ли он, что был членом СС, в своей анкете, когда прибыл на эту землю?

Гунька служил в дивизии СС "Галичина", участники которой уничтожали и пытали людей, в том числе евреев и поляков, во Львовской области. С 23 по 28 февраля 1944 года они убили не менее 500 граждан СССР.

В 2023 году престарелый нацист появился в канадском парламенте по приглашению спикера Палаты представителей, что обернулось громким скандалом. Власти Канады уверяли, что не были осведомлены о чудовищном прошлом Гуньки.

Источники в российском Министерстве иностранных дел сообщали, что Оттава отказала Москве в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки (он же Гунько, Хунка) со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между двумя государствами.

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