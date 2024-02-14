Школьники застряли на льдине в море во Владивостоке

На место выехали спасатели

Группа школьников на льдине оказалась отрезанной от берега во Владивостоке.

Инцидент произошел в акватории Спортивной гавани в Уссурийском заливе. Пятерых подростков отнесло от берега на оторвавшейся льдине.

Спасением детей уже занимаются специалисты. передает "Интерфакс". Подробности инцидента выясняются.

В регионе сейчас наблюдается повышение температуры до +5 градусов. Из-за этого припайный лед начал разрушаться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"