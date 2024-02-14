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Mash: у сына Вячеслава Зайцева заподозрили тяжелое заболевание

10:05
  • среда
  • 14 февраля 2024

Врачи предполагают, что у Егора Зайцева онкология

Врачи заподозрили тяжелый диагноз у сына модельера Вячеслава Зайцева - Егора. У мужчины тяжелая форма анемии. На этом фоне в кишечнике нашли новообразования. Об этом пишет телеграм-канал Mash. 

По информации журналистов, проблемы у Егора Зайцева также с легкими и печенью. Врачи взяли частички ткани и отправили на биопсию. Только этот анализ может показать - доброкачественные образования или нет. Медиков смущают анализы крови пациента. Там завышены многие показатели, что свидетельствует, как сообщает Mash, о полиорганной недостаточности. 

Егор Зайцев, так же как и отец, стал модельером. После смерти Вячеслава Зайцева его сыну отошел знаменитый Дом моды. Однако наследник жаловался, что возрождать его тяжело - приходится оплачивать многочисленные кредиты отца. Напомним, кутюрье не стало 30 апреля 2023 года. Он похоронен на Жегаловском кладбище в Подмосковье. 

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