Умерла искусствовед, которая завещала Путину дорогие картины

Нина Молева оставила Путину в наследство картины на миллионы долларов

Наследство на миллионы долларов оставила президенту России искусствовед Нина Молева. Она скончалась 11 февраля на 99-м году жизни. Это следует из сообщения пресс-службы Министерства культуры. В ведомстве отметили, что она была уникальный ученый и писатель.

Молева - вдова художника Элия Билютина, который скончался в 2012 году. Супруги обладали обширной коллекцией картин, среди которых работы Леонардо Да Винчи, Коровина, Тициана, Антонио Росселино и многих других. Издание "Московский комсомолец" пишет, что стоимость этого собрания - 2 млрд долларов.

Еще в 90-е годы супруги хотели завещать свою коллекцию государству. Однако позднее выяснилось, что по закону это не возможно. Тогда завещание было составлено на президента Владимира Путина, как представителя власти. Пока никаких комментариев о дальнейшей судьбе картин не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"