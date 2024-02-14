Такое заявление сделал постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь

Некоторые страны должны немедленно прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

По словам дипломата, Соединенные Штаты должны прекратить отправку оружия украинской армии, чтобы дать возможность для дипломатических усилий и мирного урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Чжан Цзюнь потребовал от США и других государств Запада перестать подливать масла в огонь, продолжая военную поддержку киевского режима, сообщает Newsweek.

Этому предшествовало заявление Госдепартамента о том, что американские власти не вели каких-либо переговоров с Россией без ведома и участия украинских властей относительно заморозки конфликта на Украине. По утверждению Госдепа, в Вашингтоне "верны принципу ''ничего об Украине без Украины".

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером Владимиром Путиным признал, что его расстроило превосходство России над Соединенными Штатами в сложившихся геополитических обстоятельствах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"