ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай призвал США прекратить подливать масло в огонь на Украине

11:17
  • среда
  • 14 февраля 2024

Такое заявление сделал постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь

Некоторые страны должны немедленно прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

По словам дипломата, Соединенные Штаты должны прекратить отправку оружия украинской армии, чтобы дать возможность для дипломатических усилий и мирного урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Чжан Цзюнь потребовал от США и других государств Запада перестать подливать масла в огонь, продолжая военную поддержку киевского режима, сообщает Newsweek.

Этому предшествовало заявление Госдепартамента о том, что американские власти не вели каких-либо переговоров с Россией без ведома и участия украинских властей относительно заморозки конфликта на Украине. По утверждению Госдепа, в Вашингтоне "верны принципу ''ничего об Украине без Украины".

Американский журналист Такер Карлсон после интервью с российским лидером Владимиром Путиным признал, что его расстроило превосходство России над Соединенными Штатами в сложившихся геополитических обстоятельствах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Чжан Цзюнь
Чжан Цзюнь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.