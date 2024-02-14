Регионам расширили полномочия по борьбе с "наливайками"

Президент подписал соответствующие поправки

Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые расширяют полномочия региональных властей по борьбе с так называемыми "наливайками" — в небольших точках общепита, в том числе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Документ разрешает регионам вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. Например, власти субъектов Российской Федерации получат право запретить продажу в "наливайках" слабоалкогольных напитков, включая пиво.

Если "наливайка" находится в многоквартирном доме, там можно будет ограничить время торговли спиртными напитками, сообщает РИА Новости.

В декабре 2023 года кабмин утвердил Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Согласно документу, в ближайшие семь лет власти планируют сократить потребление алкоголя на один литр – с девяти до восьми литров на каждого жителя России в год.

Еще одной важной темой является борьба с суррогатным алкоголем. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что развитие идеи денатурации метанола в качестве инструмента для борьбы с подделками на отечественном рынке невозможно из-за сопротивления "мощного лобби".

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