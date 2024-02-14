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Стая бродячих собак разорвала ноги жителю Хабаровска

11:26
  • среда
  • 14 февраля 2024

Псы набросились на парня и растерзали ему бедра

Житель Хабаровска пострадал от нападения стаи бродячих собак. Молодой человек рано утром спешил по делам, когда на него накинулись восемь псов. Об этом сообщает телегам-канал Amur Mash. Мужчина побежал в сторону Амура и выскочил на лед. Там звери его и настигли. 

Случайные прохожие поспешили на выручку. Они отогнали собак и укрыли пострадавшего, так как у него оказались полностью разорваны брюки. Собаки повредили бедра, ягодицы и пах. Мужчине вызвали скорую помощь.

Сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, у него переохлаждение и травматический шок. Врачи пока поместили его в реанимацию.

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