Стая бродячих собак разорвала ноги жителю Хабаровска

Псы набросились на парня и растерзали ему бедра

Житель Хабаровска пострадал от нападения стаи бродячих собак. Молодой человек рано утром спешил по делам, когда на него накинулись восемь псов. Об этом сообщает телегам-канал Amur Mash. Мужчина побежал в сторону Амура и выскочил на лед. Там звери его и настигли.

Случайные прохожие поспешили на выручку. Они отогнали собак и укрыли пострадавшего, так как у него оказались полностью разорваны брюки. Собаки повредили бедра, ягодицы и пах. Мужчине вызвали скорую помощь.

Сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, у него переохлаждение и травматический шок. Врачи пока поместили его в реанимацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"