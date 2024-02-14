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Собянин: Больше 100 компаний Москвы являются резидентами технополиса "Москва"

11:34
  • среда
  • 14 февраля 2024

Только в прошлом году статус получили 16 высокотехнологичных предприятий

Больше 100 столичных компаний стали резидентами особой экономической зоны "Технополис "Москва". Только в прошлом году этот статус получили 16 высокотехнологичных предприятий. Как рассказал Сергей Собянин, они проинвестируют в развитие производств больше 14,5 млрд рублей и создадут свыше 3 тысяч рабочих мест.

Подробнее - в Telegram-канале мэра.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" ввели в эксплуатацию три корпуса. Это позволит создать более тысячи рабочих мест.

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