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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве Центра инноваций и импортозамещения в Алхимово

11:39
  • среда
  • 14 февраля 2024

Здания Центра выполнят в единой стилистике

Центр инноваций и импортозамещения с научно-исследовательской функцией планируют построить в поселении Рязановское. Об этом в среду, 14 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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Центр будет состоять из четырехэтажного здания общей площадью 11,4 тысячи кв. метров и трехэтажного строения площадью 11,7 тысячи кв. метров. Также в рамках проекта проведут благоустройство прилегающей территории и построят наземный паркинг на 48 автомобилей.

В первом здании предусмотрено шесть блоков с научно-исследовательской функцией и вспомогательными помещениями: столовой, раздевалками и комнатами отдыха. Во втором – разместятся технологические помещения и административные блоки.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что объект возводится инвестором. В центре будут базироваться высокотехнологичные компании из сфер электроники, автомобиле- и машиностроения, IT-сектора.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фасады комплексов будут графитового цвета.

Оба здания выполнят в единой стилистике, отвечающей духу современных промышленных объектов. Для отделки используют серые и графитовые панели, оконные проемы оформят ярко-желтыми рамами. Внутри будут располагаться блоки административных и научно-исследовательских помещений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные власти создают условия для развития производства. Москва в 2023 году оказала поддержку более чем 800 промышленным предприятиям. Им предоставляют субсидии, выдают льготные займы от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Сразу 35 новых производств было запущено в 2023 году в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Это на 30% превышает показатель 2022 года. Лидером по запуску новых производственных объектов стал индустриальный парк "Руднево".

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