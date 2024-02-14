Дипломат указал на проблемы Киева

Заявления российского посла в Лондоне Андрея Келина о ситуации вокруг Украины и российской экономике "в целом правдивы". Такой вывод сделал британский телеканал Sky News, который и выпустил в эфир интервью с дипломатом.

Келин указал на то, что линия фронта на Украине смещается на запад, а Киеву трудно найти ресурсы для своей военной машины. При этом Россия, как подчеркнул посол, выдержала западные санкции, а российский оборонно-промышленный комплекс прекрасно обеспечивает потребности ВС России.

Анализируя заявления Келина, телеканал Sky News отметил, что "в целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола". Журналисты подчеркнули, что в словах российского посла достаточно справедливых наблюдений, чтобы встревожить Запад.

Ранее Андрей Келин подчеркивал, что Великобритания, не имеющая отношения к конфликту между Россией и Украиной, играет лидирующую роль в его затягивании и обострении. Он указал, что Лондон сделал шаг к значительной эскалации конфликта своим решением отправить киевскому режиму дальнобойные ракеты.

Служба внешней разведки России сообщила, что Вашингтон и Лондон убеждают другие страны "Большой семерки" (G7) учредить должность спецпосланника по Украине, которому предстоит блокировать не согласованные с США и Великобританией шаги украинского руководства.

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