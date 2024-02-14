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Москвичам пообещали резкое потепление сразу после морозов

11:58
  • среда
  • 14 февраля 2024

К концу недели воздух в столице прогреется до минус пяти градусов

В столицу сразу после сильных морозов придет оттепель. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью порталу News.ru. Она отметила, что в ближайшие два дня в Москве еще будет аномально холодно. По области столбики термометров могут опуститься и до минус 20 градусов. 

Морозить будет до пятницы. Потом на территорию Центральной России придут более теплые воздушные массы и температура начнет повышаться. К воскресенью прогреется уже до минус пяти градусов.  Ранее синоптики прогнозировали, что весна в столицу придет своевременно и плавно. 

Накануне из-за резких перепадов температур в регионе был очень сильный гололед. Машины покрывались ледяной коркой, сугробы блестели в свете фонарей. Сейчас в столице около 15 градусов мороза. 

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