Путин пообещал сотрудникам МЧС индексацию зарплат и помощь с жильем

Меры поддержки будут продолжены

Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат и оказывать помощь в приобретении жилья.

Об этом глава государства заявил в видеоприветствии к коллегии министерства. Меры социальной поддержки сотрудников министерства будут укрепляться и продолжаться.

"Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильем и медицинским обслуживанием", - отметил Путин (цитата по ТАСС).

Кроме того, сотрудники, которые работают в новых российских регионах, положены денежные надбавки и социальные гарантии.

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