ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал сотрудникам МЧС индексацию зарплат и помощь с жильем

11:41
  • среда
  • 14 февраля 2024

Меры поддержки будут продолжены

Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат и оказывать помощь в приобретении жилья.

Об этом глава государства заявил в видеоприветствии к коллегии министерства. Меры социальной поддержки сотрудников министерства будут укрепляться и продолжаться.

"Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильем и медицинским обслуживанием", - отметил Путин (цитата по ТАСС).

Кроме того, сотрудники, которые работают в новых российских регионах, положены денежные надбавки и социальные гарантии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на месте обрушения
Сотрудники МЧС на месте обрушения
Сотрудники МЧС возле вертолета
Сотрудники МЧС возле вертолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.