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Татьяна Волосожар рассказала, что ждет третьего ребенка

12:12
  • среда
  • 14 февраля 2024

Волосожар и Траньков станут родителями в третий раз

Татьяна Волосожар ждет третьего ребенка от Максима Транькова. Об этом фигуристка написала на своей странице в Telegram. Она отметила, что старшие дети с нетерпением ждут братика или сестричку. 37-летняя спортсменка пока не раскрывает пол будущего ребенка.

У Волосожар и Транькова есть сын Теодор и дочка Анжелика. Татьяна говорит, что семья для нее в приоритете, и после рождения детей она с головой ушла в материнство. А сейчас просто наслаждается моментом в ожидании третьего малыша. Судя по фотографиям, срок уже приличный.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков - олимпийские чемпионы. Они взяли две золотые медали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Кроме того, пара выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в 2013 году.  Четыре раза спортсмены становились чемпионами Европы.

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