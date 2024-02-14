"Похищение человека": Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

С каждым разом способы все более изощрённые

В Сбербанке раскрыли новую схему мошенников с "похищением родственника".

Сначала злоумышленники убеждают жертву уехать в другой город, поселиться в гостинице и перестать отвечать на телефонные звонки. Таким образом создается видимость "исчезновения" человека.

Затем мошенники звонят родственникам и начинают просить выкуп, рассказал ТАСС заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов.

В Сбербанке отметили, что подобные обращения уже были зафиксированы, по ним проведена работа.

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