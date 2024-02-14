Литва выразила России протест из-за розыска литовских политиков

МВД России внесло их в свою базу розыска

Литва выразила временному поверенному в делах России протест из-за объявления в розыск литовских политиков. Об этом в среду, 14 февраля, рассказали в Министерстве иностранных дел прибалтийского государства.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что российскому дипломату была вручена нота строгого протеста относительно решения Москвы объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы "за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей", сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Олега Зыкова. Ведомство решило потребовать объяснений в связи с тем, что "Россия выдвинула политически мотивированные обвинения" в отношении латвийских политиков.

Между тем глава эстонского кабмина Кая Каллас, также объявленная Россией в розыск, заявила, что российским властям не удастся заставить ее замолчать в вопросе поддержки киевского режима. Политик также рассказала, что считает выданный на нее ордер фиктивным.

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