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Учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане

12:24
  • среда
  • 14 февраля 2024

Об этом рассказал начальник штаба организации

Учения Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году будут проводиться на территории Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Об этом в среду, 14 февраля, рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
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Как уточнил военный, Киргизия примет учения "Взаимодействие-2024", "Поиск-2024", "Эшелон-2024". В Таджикистане проведут оперативный сбор с командованием коллективных сил быстрого развертывания и совместное учение "Рубеж-2024".

На территории Казахстана пройдут учения "Нерушимое братство-2024", во время которого предусматривается отработка задач по подготовке и проведению миротворческой операции, а также задач постконфликтного урегулирования, сообщает БелТА.

В ноябре 2023 года в Минске прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, по результатам которой была подписана итоговая декларация, а также решение о мерах по развитию системы кризисного реагирования. В частности, участники сессии приняли положение об объединенном пресс-центре ОДКБ, решения о начальнике Объединенного штаба организации и о структуре штаба.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что к настоящему времени проведена большая работа со странами Организации Договора о коллективной безопасности по единой общей системе противовоздушной обороны. Например, Москва отправила восемь установок зенитно-ракетных комплексов С-300 в Таджикистан.

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