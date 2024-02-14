Колумбийские наемники ВСУ сбежали, испугавшись российских дронов

От дронов некуда было спрятаться

Колумбийцы, которые в качестве наемников воевали на стороне ВСУ, покинули позиции, опасаясь за свои жизни. Об этом сообщает агентство Assosiated Press. Сами беглецы рассказали журналистам, что испугались за свою жизнь - позиции активно атаковали российские дроны.

Боевик с позывным Чечо признался, что от дронов некуда было спрятаться и в какой-то момент стало понятно, что придется умирать здесь и сейчас. Тогда наемники и решили бежать. Собеседник агентства добавил, что ему пришлось вытаскивать на себе раненого напарника. Тому пробило челюсть осколком.

Издание подчеркивает, что Украина в последнее время вербует все больше и больше наемников из других стран, так как в своем государстве желающих отправиться на линию соприкосновения не хватает. О том, что ситуация на Авдеевском направлении сейчас тяжелая, сегодня заявил и новый главком ВСУ Сырский.

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