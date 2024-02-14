В Самаре мигрантам запретили работать в такси и сфере образования

Решение поддержали в правоохранительных органах

Власти Самарской области запретили иностранцам работать в такси, общественном транспорте, детсадах, школах и техникумах.

Соответствующее постановление губернатора Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства. Документ вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.

"Кроме того, ограничения коснутся и агентств по подбору персонала", - говорится в сообщении.

Власти самарской области выступили за ужесточение контроля за занятостью иностранцев в начале 2024 года. По данным регионального МВД, за минувший год в области выявлено более 8,8 тысячи нарушений правил въезда в Россию, выдворено более трех тысяч человек, передает ТАСС.

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