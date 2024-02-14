Песков опроверг слухи об инициативе Путина по заморозке конфликта на Украине

Такие сообщения появились в СМИ

Сообщения средств массовой информации о том, что Россия якобы обращалась к США с предложениями заморозить конфликт на Украине, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 14 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля не стал вдаваться в подробности относительно этих публикаций, подчеркнув лишь, что "это неправда", сообщает ТАСС.

В Госдепартаменте поспешили заверить в том, что американские власти не вели каких-либо переговоров с Россией без ведома и участия украинских властей относительно заморозки конфликта на Украине. По утверждению ведомства, в Вашингтоне верны принципу ''ничего об Украине без Украины".

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев отмечал, что запрет Киева на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта на Украине выгодны для Запада — это открывает перед США и Великобританией перспективы многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса.

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