Кремль: поправки о фейках не имеют общего с советской практикой конфискации

В России ужесточили наказание за фейки об армии

Кремль считает беспочвенной обеспокоенность насчет подписанного закона о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Об этом заявил Дмитрий Песков.

По его словам, принятые поправки не имеют ничего общего с конфискацией, прописанной в советских законах, сообщает ТАСС.

Владимир Путин подписал закон, который разрешает конфисковывать имущество у тех, кто распространяет ложную информацию о российской армии, сегодня, 14 февраля. Речь идет об изъятии денег и ценностей, движимого и недвижимого имущества, нажитых "незаконным путем", а также о лишении по решению суда почетных званий и наград.

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев отмечал, что к виновным в распространении ложных сведений, порочащих российскую армию, будет применяться не только уголовная статья, но и такая мера уголовно-правового наказания как конфискация имущества.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что принятое решение позволит "наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности".

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