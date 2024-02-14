Сообщения о планах по заморозке украинского конфликта оказались "уткой"

Ничего такого российский президент не предлагал

Пресс-секретарь Владимира Путина отверг предположения, что российский президент предлагал некий план приостановки противостояния на Украине. По словам Дмитрия Пескова, это неправда, сообщает ТАСС.

Ранее Reuters выступило с утверждением, что Россия представила США некий план, который предусматривал временное прекращение огня на территории Украины. План якобы был отвергнут Вашингтоном. Западные журналисты заверяли, что свои предложения российский лидер выдвигал еще в конце 2023 года через посредников на Ближнем Востоке.

Напомним, Владимир Путин не раз говорил, что специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели. При этом, по словам президента, Россия остается открытой к переговорам, однако этого не желает Киев.

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