Студенты МАИ разработали для Москвы роботов-уборщиков

Пока что проект находится на стадии прототипа

Студенты МАИ Виталий и Артем показывают, как звучит двигатель будущей беспилотной машины. Правильнее даже сказать - машинки. Ее размер чуть больше метра в длину и около 80 сантиметров в ширину. Она предназначена для круглосуточной очистки улиц от сугробов, грязи и мусора. Идея создать такого робота-уборщика пришла молодым ученым зимой, когда им в очередной раз пришлось добираться по заснеженным улицам в институт.

Ребята планируют создать полностью автономную систему роботов-уборщиков. Она позволит машинам самостоятельно работать на улицах - людям не нужно будет управлять ими. Сейчас студенты уже написали компьютерную программу, которая подскажет роботам, где требуется уборка.

"Мы создаем полноценную систему, которая будет управлять уже группой беспилотников, подобной истории в мире еще не было. Естественно, на первоначальных этапах будет контролировать человек. Он будет следить за всем состоянием", - объяснил студент МАИ, один из разработчиков Артем Кирюшин.

Но полностью обойтись без человека не получится и в дальнейшем. Даже если роботы смогут справляться с самой уборкой территорий, то рано или поздно все равно понадобятся люди, которые будут обслуживать их.

Ребята уверяют, что роботам не будет равных в уборке не только маленьких, но и больших территорий. Беспилотных аппаратов потребуется в разы меньше чем людей, которые работают намного медленнее. Ожидаемая скорость этих машинок поражает. Всего за секунду робот должен справиться с очисткой квадратного метра. Без подзарядки на такой скорости сможет работать три-четыре часа.

"Если мы возьмем парк, например, "Зарядье", туда нужно порядка пяти-шести таких роботов, чтобы именно беспрерывно зайти туда и очистить все, выйти на режим. После того, как они выйдут на режим и уже все будет циклично, то их количество можно будет снизить до трех единиц", - говорит студент МАИ, один из разработчиков Виталий Попов.

Однако пока эта идея выглядит такой идеальной только на бумаге. Проект студентов находится на стадии прототипа. Они дорабатывают конструкцию робота и только собираются испытывать его в деле. На улицах столицы роботы-уборщики появятся в лучшем случае через год. И молодые ученые, конечно, верят, что их идею оценят по достоинству.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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