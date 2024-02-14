Кот Кузя спас 10-летнего хозяина, предупредив о пожаре

О короткого замыкания загорелась люстра в соседней комнате

Кот Кузя, который стал настоящим героем для семьи Ташухиных, предупредив о начинающемся в квартире пожаре, второй день отсиживается под ванной. То ли от пережитого стресса, то ли от застенчивости. Да и вообще характер у него непростой. При этом, когда кому-то из семьи не здоровится, всегда приходит пожалеть и поддержать. Вот и в момент опасности с виду нелюбвеобильный Кузя проявил свои чувства к хозяевам.

Днем, когда 10-тилетний Георгий занимался в своей комнате, а мама была на работе, в гостиной неожиданно вспыхнула люстра. Природное чутье пушистого любимца подсказало, что близких надо спасать.

"Я пошел делать уроки, как вдруг я заметил, что мой кот начал сходить с ума. Потом я увидел пепел, а потом сам дым. Я побежал в комнату и увидел там пожар", - рассказывает Георгий.

Однако и сам он отличился. Мальчик моментально, а главное правильно среагировал: в первую очередь вызвал пожарных, взял на руки Кузю и выбежал из квартиры, и только потом начал просить помощи у соседей и связался с мамой. Хотя многие дети чаще всего поступают наоборот - звонят родителям, на что уходят драгоценные минуты.

"Он мне написал СМС, что у него что-то случилось. Я сначала не поняла его, перезваниваю. Говорит: мам, у нас пожар. Я ему тут же говорю: выбегай в подъезд, звони соседям, чтобы кто-то отреагировал, быстрее вызвали пожарных. Он мне в ответ: мам, я уже вызвал пожарных, не переживай, я сам все сделал", - вспоминает мама.

"Сотрудники государственного пожарного надзора на постоянной основе проводят занятия с детьми и обучает их мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара. Мальчик поступил абсолютно грамотно. Так, как учат на занятиях с детьми государственные инспекторы по пожарному надзору", - заявил Андрей Кузьмин, начальник второго отдела надзорной деятельности Управления по ВАО ГУ МЧС России по Москве.

Как выяснилось, подвела проводка. Стены и мебель обуглились и покрылись копотью, на полу под люстрой паркет превратился в уголь, а навесной потолок в коридоре расплавился и провис. Сейчас семью временно приютили соседи. Ну а Кузя, несмотря на все неудобства, переезжать отказался. Ведь несмотря на непростой характер, он очень трепетно относится к своему дому и своей семье.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"