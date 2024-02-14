Клуб завода "Каучук" открыли после реставрации

Легендарный памятник конструктивизма

Юные, стремительные, счастливые - студентки легендарной Сеченовки легко взбираются по знаменитым на весь мир ступеням. У них не экскурсия - они пришли на репетицию в свой теперь уже родной культурный центр. О том, что здесь каждый миллиметр связан с именем Константина Мельникова, девушки прекрасно знают. И это их вдохновляет.

В клубе завода "Каучук" в 1929-м было шумно - работали кружки, творческие студии, не пустовал уникальный спортивный зал, залитый солнцем. Благодаря особым окнам удавалось серьезно экономить на электроэнергии. Сцена тоже была спроектирована для актеров просто идеально.

Так зал выглядел совсем до реставрации - разруха, запустение. Да, в 50-е был ремонт, тогда добавили немного сталинского ампира, лепнину, светильники. Но содержали - идеально. И снимали в кино.

С начала 90-х здание попросту уничтожалось. То, что удалось сделать Сеченовскому университету во время филигранно проведенной реставрации, здесь иначе как чудом не называют. И преображение бывшего спортивного зала в новое сценическое пространство - яркое тому подтверждение. О прошлом в культурном центре стараются не вспоминать.

"Здесь настолько было все, не побоюсь этого слова, страшно. Руины! Аж сердце кровью обливалось. Наступил ренессанс у здания", - говорит Олеся Касьянова, директор культурного центра Сеченовского университета.

Специалисты по крупицам собирали все оригинальные артефакты, восстанавливали уничтоженную штукатурку, рамы, плитку, стекло, шпингалеты и знаменитые лестницы Мельникова.

Стоя на этой лестнице, даже не верится, что самое пострадавшее из всех зданий Мельникова наконец-то спасено. И преподносит специалистам множество приятных сюрпризов. Самые интересные артефакты будут собраны в музее центра.

А на сцене и вокруг нее скоро закипит бурная жизнь. Мастер-классы, кружки, встречи с творческими людьми и, конечно, главное - спектакли актеров мастерской. Чехов и Хармс, Горький и Вампилов. Такое возрождение бывшего заводского клуба его всемирно известному автору точно бы понравилось.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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