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Стартовал 3-й Всероссийский конкурс молодых композиторов "Партитура"

11:55
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Выбирать лучшие произведения будут известные композиторы и музыканты

Третий Всероссийский конкурс молодых композиторов "Партитура" начал прием заявок на участие. О том, как он будет проводиться, рассказали на пресс-конференции в Москве.

Всего конкурс включает восемь номинаций всех академических направлений. Участвовать могут граждане от 18 до 35 лет. Для молодых и талантливых авторов это возможность заявить о себе.

Выбирать лучшие произведения будут известные композиторы и музыканты. Главная награда для победителей - сочинения войдут в репертуар отечественных коллективов.

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Всероссийский конкурс молодых композиторов "Партитура"
Всероссийский конкурс молодых композиторов "Партитура"
Всероссийский конкурс молодых композиторов "Партитура"
Всероссийский конкурс молодых композиторов "Партитура"
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