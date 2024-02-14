Лавров обозначил главную причину международной нестабильности

Деструктивный подход Вашингтона привел к обострению палестино-израильского конфликта.

Главная причина международной нестабильности - нежелание коллективного Запада отказаться от претензий на доминирование и собственную исключительность, а также попыток навязать однополярную модель мироустройства. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая в Государственной думе.

Как подчеркнул министр иностранных дел, наш приоритет - это расширение партнерства в Евразии, на востоке и юге. Попытки Запада изолировать Москву потерпели крах. А деструктивный подход Вашингтона привел к обострению палестино-израильского конфликта. И препятствует мирному урегулированию украинского вопроса.

"Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые привели к нынешней ситуации. Однако при отсутствии у тех, кто нам объявил войну, серьезных предложений, их нежелании учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, договориться за столом переговоров пока не получится, и вариантов таких не просматривается", - указал Лавров.

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