Сретение Господне: история праздника, традиции и народные приметы

На Руси считали Сретение днем первой встречи зимы с весной

Сретение Господне — один из двунадесятых православных праздников, который отмечают 15 февраля в память о встрече старца Симеона с Богомладенцем Иисусом.

Дева Мария пришла с младенцем Христом в Иерусалимский храм, как требовала традиция того времени, в сороковой день после рождения ребенка. В храме младенца увидел старец Симеон, которому, по преданию, было уже более 300 лет. Ему напророчили встречу со Спасителем мира, рожденным Приснодевой Марией. Уверовав в ангельские слова, старец Симеон с нетерпением ожидал пришествия в мир Христа, ведя при этом праведную жизнь.

Встреча Бога и человека, которая произошла впервые в Иерусалимском храме, должна стать для каждого человека его личным событием, ведь путь спасения для каждого начинается со встречи Иисусом Христом как его личным Спасителем, отмечал иеромонах Иов (Гумеров). Пока такая встреча не произошла, человек остается "сидящим во тьме… и тени смертной".

В Сретение Господне верующие отправляются в храмы, где служится праздничная литургия, а также совершается благословение сретенских свечей — их забирают домой и зажигают в течение всего последующего года во время молитв. В старину считалось, что такие свечи особо оберегают жилище от пожаров и ударов молнии.

На Руси считали Сретение днем первой встречи зимы с весной, а потому примечали погоду и делали прогноз на весенние месяцы. Если на Сретение была оттепель, то весну ждали холодную и сырую. Метель, как и яркие звезды, обещала позднюю весну, а солнце – скорое отступление последних морозов.

Чтобы "задобрить" весну и ускорить ее приход, пекли особые булочки в форме жаворонков – символ завершения морозов. В праздничный день особенно обильно кормили животных, причем не только домашних, но и бездомных.

Считалось, что на Сретение нельзя заниматься тяжелым и грязным трудом. Не приветствовались буйные застолья и пьянство. Предпочтительно было отметить праздник дома, среди родных и близких, не планируя на этот день поездки, особенно дальние.

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