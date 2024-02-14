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Столтенберг: Страны НАТО увеличили военные расходы на $600 млрд

14:01
  • среда
  • 14 февраля 2024

Йенс Столтенберг рассказал о резком росте расходов стран-членов НАТО

Военные расходы Канады и европейских стран, входящих в НАТО, за десять лет выросли на 600 млрд долларов. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что страны НАТО не видят в настоящий момент никакой непосредственной военной угрозы.

Он также добавил, что ожидаемые расходы европейских стран НАТО на оборону в этом году  - около 380 млрд долларов. Это примерно 2 процента ВВП всех 18 государств. Слова Столтенберга приводит Reuters

В прошлом году генсек НАТО заявлял, что только семь стран альянса тратят на оборону 2% своего ВВП. Еще две страны должны были достигнуть таких показателей к концу 2023 года. Хотя еще три года назад планка была выше. В 2021 году говорили о 3% ВВП в виде расходов на оборону от каждой страны. 

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Йенс Столтенберг
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