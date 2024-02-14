В Подмосковье спасли умирающую собаку в закрытой квартире

Личность хозяина выясняется

Спасателям удалось вскрыть квартиру в подмосковном Томилино, где несколько дней скулила собака.

Несчастным животным оказалась девочка-спаниель. Она была сильно истощена, шерсть свалялась. Собаку напоили, накормили и передали ветеринарам, пишет telegram-канал SHOT.

Личность хозяина устанавливается. По информации RT, хозяин собаки умер, однако источник "360" опроверг эту информацию. В квартире очень грязно, повсюду валялись бутылки из-под алкоголя.

Ранее похожий случай произошел с кошкой на парковке. Она четыре дня просидела в автомобиле без еды и воды, так как водителя забрали в психиатрическую больницу на неопределенный срок. Спасатели вскрыли автомобиль и спасли животное.

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