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Песков отказался подтвердить слухи об ударе ВСУ по российскому кораблю

13:48
  • среда
  • 14 февраля 2024

На Украине утверждают, что атаковали корабль "Цезарь Куников" в Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о нанесении Вооруженными силами Украины удара по российскому кораблю в Черном море.
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Как отметил спикер Кремля, комментарии по таким вопросам — это исключительная прерогатива Министерства обороны, поскольку они напрямую связаны с ходом специальной военной операции.

Песков предложил "ориентироваться на заявления наших военных коллег", сообщает "Интерфакс".

Тем временем ВСУ не оставляют попыток ударить по российской территории. В ночь на 14 февраля система противовоздушной обороны сбила девять украинских беспилотных летательных аппаратов — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным морем.

Российские военные при этом продолжают добиваться успехов на фронте. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что они получили огневой контроль над дорогой под Донецком, по которой осуществлялось снабжение украинских войск.

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