"Быстрее надо делать": Шойгу проверил производство ракетных комплексов в Подмосковье

Министр лично инспектирует выполнение гособоронзаказа

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Глава военного ведомства побывал на предприятии НПК "Конструкторское бюро машиностроения".

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, Сергею Шойгу показали образцы противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М".

Также министру продемонстрировали боевую машину ПЗРК "Гибка-С", опорно-пусковую установку "Джигит" с ракетами ПЗРК "Верба", а также комплекс активной защиты "Арена-М".

Когда министру доложили, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от баражирующих дронов, Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

Министр обороны лично инспектирует оборонные предприятия, следя за ходом выполнения гособоронзаказа. В Удмуртии Сергею Шойгу показали новейшие образцы ударных и разведывательных беспилотников. Также глава Минобороны проверил производственные линии концерна "Калашников".

На Уральском заводе транспортного машиностроения, который обеспечивает ВС России артиллерийскими вооружениями и ремонтирует пять видов самоходных установок, генералу армии рассказали, что производство выросло в шесть раз.

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