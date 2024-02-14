Лавров опроверг планы упрощения визового режима в странах БРИКС

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На повестке БРИКС пока не стоит вопрос упрощения визового режима между государствами, которые входят в это объединение. Такое заявление сделал в среду, 14 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат уточнил, что в настоящее время не ведется обсуждение процесса, "который имеет целью унифицированное введение, либо облегченных визовых режимов, либо полностью отказ от визовых требований".

Лавров объяснил это тем, что "тут есть при прочих составляющих национальная специфика у каждой страны, в каждой стране есть межведомственные процессы, которые регулируют эти вопросы", сообщает РИА Новости.

В январе российский лидер Владимир Путин отмечал, что председательство России в БРИКС в 2024 году будет проходить под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Россия намерена сделать упор на внешнеполитическую координацию, а также работать над повышением роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе.

Президент России также призывал повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, а в качестве примера совместной работы по решению актуальных задач привел БРИКС, "вес и влияние которого, конечно, растет, это очевидно, особенно с учетом процесса его расширения".

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